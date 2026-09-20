Погребняк считает, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции или Саудовской Аравии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о словах форварда Артема Дзюбы по поводу возможного завершения карьеры.

В шоу «Кстати» Дзюба заявил, что склоняется к уходу из профессионального футбола. По словам игрока, ему не хочется заключать контракт с командой, которая борется за выживание в РПЛ. 38-летний россиянин является свободным агентом с июля 2026 года.

«Я разделяю его позицию, он говорит правильно. Наверное, под конец карьеры хочется получать удовольствие и помогать команде. А за выживание Артем уже боролся с одним клубом, и идти куда-то вниз — ни денег, ни славы. Но позиция нападающего у всех топовых клубов РПЛ уже укомплектована. Поэтому шанс на то, что он сможет продолжить карьеру в большом клубе в России, минимальный. Может, будет второй заход в Турцию, или поедет в Саудовскую Аравию. Это все непредсказуемо, все может быть», — сказал Погребняк «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Акрон» — форвард выступал за команду из Тольятти с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.