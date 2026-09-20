Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав вылетел в Москву

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав вместе с семьей вылетел в Москву, сообщила пресс-служба армейского клуба.

26 сентября на «ВЭБ Арене» состоится прощальный матч в честь 42-летнего бразильца. В поединке примут участие команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав».

Ранее Лав рассказал, что в прощальном матче исполнится его мечта — он выйдет на поле вместе с сыновьями, с которыми не смог сыграть на профессиональном уровне.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он завоевал с армейцами 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

ЦСКА с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. При равенстве баллов со «Спартаком» и «Динамо» армейский клуб уступает красно-белым и бело-голубым по дополнительным показателям. На первом месте (21 очко) находится «Краснодар».

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