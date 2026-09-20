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Валерий Филатов назвал полузащитника Андрея Мостового усилением для «Локомотива»

Филатов назвал Мостового усилением для «Локомотива»: «Обращали внимание на опыт, имеющийся у Андрея»

Дарик Агаларов
корреспондент

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о подписании полузащитника Андрея Мостового.

4 сентября «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего игрока из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

«Считаю это усилением. Андрей — опытный игрок. В нашем составе хватает молодых ребят. При подписании обращали внимание на опыт, который имеется у Андрея. Хотелось бы побольше иметь таких игроков в команде», — сказал Филатов «СЭ».

Андрей Мостовой является пятикратным чемпионом России в составе «Зенита».

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Андрей Мостовой
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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