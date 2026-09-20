Филатов назвал Мостового усилением для «Локомотива»: «Обращали внимание на опыт, имеющийся у Андрея»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о подписании полузащитника Андрея Мостового.

4 сентября «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего игрока из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

«Считаю это усилением. Андрей — опытный игрок. В нашем составе хватает молодых ребят. При подписании обращали внимание на опыт, который имеется у Андрея. Хотелось бы побольше иметь таких игроков в команде», — сказал Филатов «СЭ».

Андрей Мостовой является пятикратным чемпионом России в составе «Зенита».