В «Локомотиве» уверены, что команда избежит участия в стыковых матчах

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении команды в таблице РПЛ.

«Уверен, что мы все вопросы решим и команды не будет в стыковых матчах. Какая задача у команды на сезон? Сейчас задача — выправить ситуацию», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники встретятся с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России. Матч состоится в Воронеже.