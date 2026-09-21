Мостовой: «Думаете, если сейчас Мусаева поставят в «Родину», что-то изменится?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Родина» объявила об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды.



«В футбол играют не тренеры. На что они рассчитывали, если команда средненькая? Большой разницы нет. Убрали и убрали. Думаете, если сейчас Мусаева поставят в «Родину», что-то изменится? У команды задача — остаться в премьер-лиге и все. Хоть с тренером, хоть без него. Тем более, у нас есть примеры. Талалаев сидит внизу или на трибуне, какая разница? Все равно команда играет. Играя в футбол, я даже иногда не знал, есть ли у нас тренер... В любом случае, не важно кого поставят. Главное, чтобы человек был хороший, а таких у нас мало», — сказал Мостовой «СЭ».



«Родину» также покинул тренерский штаб Диаса: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян, а его помощниками — Александр Димидко и Егор Новосадов.



Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в сезоне-2025/26 и впервые в своей истории вышла в РПЛ.