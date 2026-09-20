Губерниев рассказал, как должен выглядеть финал карьеры Дзюбы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Артема Дзюбы о завершении карьеры.

38-летний футболист в эфире шоу «Кстати» во «ВКонтакте» заявил, что рассматривает возможность завершить свою профессиональную карьеру.



«Что касается его слов о завершении карьеры, если он так говорит, значит, чувствует себя так. Нужно ему верить! Будет реализовывать себя в другом. Думаю, московскому «Спартаку» совместно с Black Sabbath нужно устроить трибьют-шоу во главе с Артемом. Поскольку Оззи Осборна теперь нет, а Дзюба займет его место и станет вокалистом. Рок-музыка многое потеряет, если Дзюба не заменит Оззи. Это будет красиво», — сказал Губерниев «СЭ».



Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании сезона-2025/26. Ранее он также выступал за «Локомотив», «Адану Демирспор», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и другие команды.

Кирилл Радченко