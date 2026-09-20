Дзюба — о продолжении карьеры: «Скорее нет, чем да. Ради чего?»

Форвард Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в профессиональный футбол. По словам 38-летнего нападающего, он склоняется к завершению карьеры.

1 июля Дзюба стал свободным агентом, в таком статусе он может подписать контракт с любым клубом в течение 14 дней после закрытия трансферного окна — в РПЛ период заявок закончился в ночь с 10 на 11 сентября. Последние два года лучший бомбардир в истории российского футбола выступал за «Акрон».

«Не знаю, честно. Такая прострация. 50 на 50. На самом деле скорее нет, чем да. Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — это одна история. А идти и ковыряться где-то в командах «таких» — ну смысл?» — сказал Дзюба в эфире шоу «Кстати» во «ВКонтакте».

Нападающий — воспитанник «Спартака». За свою карьеру Дзюба также играл в «Локомотиве», «Зените», тульском «Арсенале», «Ростове» и «Томи», а также турецком клубе «Адана Демирспор». Вместе с сине-бело-голубыми он стал четырехкратным чемпионом России.