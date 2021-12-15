В «Спартаке» заявили, что Руй Витория навсегда останется в истории клуба

«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» 24 мая, заключив контракт до лета 2023 года.

Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил огромную поддержку со стороны болельщиков красно-белых.

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. Всего при Витории команда провела 26 матчей (9 побед, 6 ничьих и 11 поражений, разница мячей 30-39).