Спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Истерия из-за ухода Бориско абсолютно необоснованна»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал уход из команды вратаря Максима Бориско.

В июле 26-летний голкипер перешел в ЦСКА, подписав с московским клубом контракт по схеме «3+1». Армейцы заплатили за игрока 180 миллионов рублей.

«Команду покинул Максим Бориско. Стоит сказать, что никто не сможет меня убедить в том, что эта сделка была по заниженной стоимости. Мы детально изучаем рынок: за последние 10 лет было всего три сделки по вратарям на сумму больше 2 миллионов евро. Сумма, за которую Максима забрал ЦСКА, абсолютно рыночная. Да, для нас это ощутимая потеря, но клуб получил эти деньги одним траншем и моментально — на счет упала серьезная сумма, а в наше время, когда сделки обычно дробятся, это хороший бонус», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

Функционер призвал болельщиков не паниковать из-за ухода игроков.

«Взамен мы почти сразу взяли Евгения Латышонка в бесплатную аренду. В этом сезоне Женя играет у нас, а дальше посмотрим по ситуации. Важно сказать: не нужно паниковать, когда кто-то уходит. В «Балтике» есть система — и в игре, и в комплектовании. От ухода одного футболиста команда не разваливается. Истерия из-за ухода Максима абсолютно необоснованна, призываю спокойно наблюдать и болеть за команду без панических атак и суицидальных мыслей», — добавил он.

Латышонок перешел из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

По итогам девяти туров РПЛ калининградская команда с 11 очками идет восьмой в турнирной таблице.