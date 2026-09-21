Гендиректор «Родины» Погонин: «Работа с Диасом строилась на взаимном доверии, но любая история имеет свой конец»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин прокомментировал уход Хуана Диаса с поста главного тренера команды.

В понедельник, 21 сентября, московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 48-летним испанским специалистом, который возглавлял команду с сентября 2025 года.

«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Футбольный клуб «Родина» благодарен Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — приводит пресс-служба «Родины» слова Погонина.

Под руководством Диаса «Родина» выиграла Первую лигу в сезоне-2025/26 и впервые в своей истории вышла в РПЛ.

По итогам девяти туров чемпионата России-2026/27 «Родина» с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.