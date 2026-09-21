Диас покинул пост главного тренера «Родины»

«Родина» объявила об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды. Клуб и 48-летний испанский специалист договорились о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что «Родину» также покинул тренерский штаб Диаса: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян, а его помощниками — Александр Димидко и Егор Новосадов.

Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в сезоне-2025/26 и впервые в своей истории вышла в РПЛ.

По итогам девяти туров чемпионата России-2026/27 «Родина» с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.