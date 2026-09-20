Солари о возможном вызове в сборную Аргентины: «Это очень сложно, но не невозможно»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Аргентины в будущем.

— В сборную Аргентины вызван защитник «Зенита» Роман Вега. Верите, что и вы сможете получить вызов в национальную сборную, играя в «Спартаке»?

— Получить вызов в сборную Аргентины очень сложно, но не невозможно, в том числе играя в РПЛ. Конечно, это любая мечта каждого футболиста получить вызов в свою национальную сборную. Все, что от меня зависит — это показывать свой максимум, выкладываться на полную, помогать команде. То есть мне нужно быть сосредоточенным на команде, на игре в клубе. И, может быть, получу вызов в сборную Аргентины, — сказал Солари «СЭ».



Солари в этом сезоне провел за «Спартак» 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.