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Солари о возможном вызове в сборную Аргентины: «Это очень сложно, но не невозможно»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Аргентины в будущем.

— В сборную Аргентины вызван защитник «Зенита» Роман Вега. Верите, что и вы сможете получить вызов в национальную сборную, играя в «Спартаке»?

— Получить вызов в сборную Аргентины очень сложно, но не невозможно, в том числе играя в РПЛ. Конечно, это любая мечта каждого футболиста получить вызов в свою национальную сборную. Все, что от меня зависит — это показывать свой максимум, выкладываться на полную, помогать команде. То есть мне нужно быть сосредоточенным на команде, на игре в клубе. И, может быть, получу вызов в сборную Аргентины, — сказал Солари «СЭ».

Солари в этом сезоне провел за «Спартак» 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Сборная Аргентины по футболу
Пабло Солари
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Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Ахмата» и против «Зенита» и «Крыльев»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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