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В «Сочи» заявили о желании попасть в еврокубки по итогам сезона РПЛ

11:23
Игроки «Сочи» перед матчем. Фото ФК «Сочи»
Игроки «Сочи» перед матчем. Фото ФК «Сочи»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о задачах команды в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Я уже говорил про задачи. Да, мы хотим попасть в еврокубки. Какая команда не хочет попасть туда? Что касается продвижения фразы: «Это наш Колизей», то, что здесь такого? Если мы дома играем, это наш стадион. Давайте развиваться с точки зрения позитива. Что мы ищем-то все время? Мы какой-то законопроект принимаем что ли? Это фраза! Случаются вот такие фразы, которые вот так мимолетно появляются, а потом остаются в памяти болельщиков. Эта фраза имеет место быть, поэтому, возможно, мы ее будем использовать. Почему нет?», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» занимает четвертое место, имея в активе 33 очка в 19 матчах.

(Владислав Флегонтов)

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