Стукалов подвел итоги сборов «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги австрийскому учебно-тренировочному сбору, который прошел с 23 июня по 13 июля в Кессене.

— Всю работу, которую мы планировали, команда выполнила, — цитирует Стукалова сайт «Уфы». — На австрийский сбор мы ехали с целью играть с соперниками высокого уровня, наигрывать новые связи, набирать кондиции через игры. Планировалось больше футболистов на этот сбор, но к сожалению, по разным причинам часть игроков осталась в Уфе, соответственно мы приехали в усеченном составе, и эти ребята получили большую нагрузку.

Заключительный матч с «Викторией» был наиболее тяжелым, шел 20-й день сборов, накопилась усталость, психологическое и эмоциональное состояние футболистов было не лучшее. В функциональном плане было тяжеловато тем, кто провел большую часть игр. Во втором тайме мы выпустили ребят, которые меньше играли в предыдущих встречах и тем самым освежили игру.

В целом есть удовлетворение от австрийского сбора, тренерский штаб получил пищу для размышлений. Опять же отмечу, что только в Австрии мы смогли бы провести контрольные матчи со столь сильными соперниками и это немаловажный фактор, мы сыграли с командами, которые регулярно играют в еврокубках и являются лидерами в своих чемпионатах.

Старт чемпионата у нас достаточно сложный, мы начинаем сезон гостевой игрой с ЦСКА, затем два тяжелых домашних матча с «Динамо» и «Локомотивом». Поэтому я просил те спарринги, в которых уровень соперника будет достаточно высокий для того чтобы подготовится к такому тяжелому старту.