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Стала известна реакция клубов на реформу РПЛ

14:03
РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», большинство клубов РПЛ выступит против того варианта реформы российского футбола от Hypercube, который сегодня опубликовал «РБ Спорт»: 24 тура «гладких», потом швейцарская система и весной Top-6 играет два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.

Ожидается, что сначала клубы выработают единую позицию на Общем собрании, только после этого окончательные решения будут приняты на Исполкоме РФС. Это должно произойти не раньше осени. При этом шансы пройти у названного проекта будут только в том случае, если РФС не станет учитывать мнения клубов.

РФС разработал новую реформу российского футбола

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Константин Алексеев все материалы автора

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