В «Зените» отреагировали на предложения по реформированию российского клубного футбола

Пресс-служба «Зенита» сделала заявление в ответ на запрос «СЭ» с просьбой выразить свою позицию по поводу проекта масштабных перемен в профессиональных лигах нашей страны. Ранее о них сообщал «РБ».

«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов, — подчеркнули в пресс-службе «Зенита». — Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать».

Согласно документу, команды сыграют 24 тура. Будут созданы 4 корзины по 4 клуба, внутри нее каждый играет с каждым по два раза. Из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде. После первого этапа очки делятся пополам. Затем топ-6 весной играет два круга между собой, а команды с 7-го по 16-е место проводят один круг.

12 июня стало известно, что большинство клубов РПЛ выступит против этого варианта реформы.