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Сегодня, 16:27

В РФС сообщили, что ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов» может пройти в 2024 году

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА станет заключительным мероприятием Лиги легенд в 2023 году.

«В этом году, с учетом игр сборной, заключительным мероприятием Лиги легенд станет реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА. РФС продолжит проведение матчей Лиги легенд в 2024 году. Тогда же может состояться и ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов». Что касается ноябрьской игры между «Локомотивом» и ЦСКА, то перед ней болельщики смогут также посетить ретро-дискотеку на площади «РЖД Арены», — сказал Терешин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что экс-футболисты ЦСКА Даниэл Карвальо, Иржи Ярошик, Элвир Рахимич и Чиди Одиа могут стать участниками матча Лиги легенд между «Локомотивом» и армейцами, который РФС планирует провести в ноябре.

Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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