В «Локомотиве» раскрыли трансферные планы на летнее окно переходов

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о трансферных планах железнодорожников на летнее окно переходов.

«Масштабного обновления «Локомотива» в летнее трансферное окно не планируется, мы будем точечно работать. По позициям говорить не буду. Селекционная работа ведется постоянно», — приводит слова Нагорных Sport24.

После 25 туров «Локомотив» занимает 10-е место в таблице российской Премьер-лиги, имея 32 очка в активе. Следующий матч железнодорожники проведут дома против «Сочи» 8 мая.