Камано назвал Галактионова отличным тренером

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказал мнение о работе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Галактионов — отличный тренер. Наши результаты — тому подтверждение. Когда он пришел, наше видение футбола поменялось. Это дает свои плоды. Я мало играл после рестарта? Играть или не играть — решение всегда за тренером. Я провел отличные сборы с командой, всегда готов выйти на поле и помочь», — приводит слова Камано Sport24.

В восьми матчах РПЛ под руководством Галактионова красно-зеленые одержали шесть побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.