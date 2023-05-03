Терехин предложил назначить бывшего игрока «Динамо» на пост главного тренера клуба

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин предложил назначить главным тренером московского клуба динамовца вместо нынешнего наставника бело-голубых Славиши Йокановича.

«Результаты «Динамо» не фонтан. Игра в этом году у команды плохая, в последней игре вообще Воронежу проиграли. В обороне проходной двор! Надо спросить тренера, почему команда проседает, почему она так играет. В прошлом году «Динамо» хорошо играло. Может сказалось, что некоторые перезаключили контракты и успокоились, эмоции уже не те. Может быть, уже стоит назначить тренером динамовца. Я соглашусь с коллегой Кобелевым, который задавался вопросом, что в руководстве динамовцы-то вообще есть? Если бы был динамовец, то его бы и назначили, почему нет. У нас много достойных тренеров динамовцев, почему бы им не предложить работу? Спортивный директор Бувач — босниец, который молчит и ничего не рассказывает. Хотя бы расскажите, что и как. Вообще никакой информации для болельщиков. Какая-то катавасия получается!» — приводит слова Терехина Legalbet.

В 25 турах РПЛ «Динамо» набрало 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.