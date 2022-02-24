«Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера Сандро Шварца

«Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера команды Сандро Шварца, которая была запланирована на 24 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Немец должен был начать общаться с журналистами в 17.00 (мск). По каким причинам было отменено мероприятие — не сообщается.

«Динамо» с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.