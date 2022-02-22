В «Химках» прокомментировали увольнение Черевченко с поста тренера команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера команды Игоря Черевченко.

«У нас все течет и меняется. Река уже другая. Игорю Геннадьевичу слова благодарности за ту работу, которую он провел в «Химках», — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 22 февраля, «Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко. Контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также работу в клубе завершил его штаб.

Черевченко начал работу в подмосковном клубе в сентябре 2020 года. Под его руководством команда заняла восьмое место в РПЛ в сезоне-2020/21.