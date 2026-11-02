В махачкалинском «Динамо» сообщили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

«Будем обращаться в ЭСК РФС по трем эпизодам, которые мы считаем вопиющими. Это эпизод с удалением и два возможных пенальти на Аларконе. Но мы еще второй эпизод с возможным пенальти посмотрим. Если там ситуация 50 на 50, то обращаться по нему в ЭСК не будем, потому что смысла в этом нет. Судейство было полностью непрофессиональным по ряду причин. Подготовка арбитров, которые обслуживали вчерашнюю встречу, была ниже плинтуса. Надо, чтобы судейский комитет обратил на это внимание», — сказал Газизов «СЭ».

Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов.

После 13-го тура махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.