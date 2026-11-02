Геркус о тренерах, которые могли бы возглавить «Локомотив»: «Слуцкий, Федотов, Черчесов»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» назвал российских специалистов, которые могли бы возглавить железнодорожников в случае ухода Михаила Галактионова.

«На рынке есть Слуцкий, есть Федотов. Пишут, что вот-вот освободится Черчесов. Разве плохие варианты? Причем я сейчас говорю исключительно о российских тренерах, даже не рассматриваю иностранцев.

Один из них — трехкратный чемпион России. Другой выигрывал серебряные медали с двумя командами. Есть специалист, который добивался очень серьезных успехов в двух странах — Польше и Венгрии, успешно поработал со сборной России на домашнем чемпионате мира.

Тут ведь нужно еще учитывать и фактор психологической встряски команды после смены наставника. Возьмите «Ростов». Расстались с добротным тренером Альбой, пришел Кириченко — и мы видим поступательное движение.

Я сейчас точно никого не хочу задеть. Но по последним матчам вообще непонятно, какой у Галактионова план на игру. Чего он хочет? Чем руководствуется?» — сказал Геркус «СЭ».

42-летний специалист возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством московская команда стала бронзовым призером РПЛ в сезоне-2025/26.

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