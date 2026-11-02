Гаджиев назвал нынешний чемпионат России самым слабым за долгое время

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался об уровне российского футбола.

«Из того, что я вижу сейчас, нынешний чемпионат России — самый слабый по уровню готовности за долгое время. И дело тут не только в легионерах. Страдает именно качество подготовки футболистов.

Все команды сейчас играют нестабильно. Тяжело выделить кого-то одного, кто бы демонстрировал стабильную игру», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 13 туров РПЛ таблицу чемпионата возглавляет московское «Динамо» с 28 очками. Следом идет «Зенит» (27), на третьем месте — ЦСКА (26).

Кирилл Радченко