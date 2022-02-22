«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко покинул клуб. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Также работу в клубе завершил его тренерский штаб.

Черевченко принял команду в сентябре 2020-го и исправил сложное положение в турнирной таблице. Под его руководством команда заняла рекордное 8-е место в сезоне РПЛ-2020/21.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» — отметил Черевченко.

Сегодня, 22 февраля, стало известно, что главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Химках».

«Химки» занимают 16-е место в таблице РПЛ. В следующем матче 19-го тура команда дома сыграет с «Динамо». Игра пройдет 26 февраля.