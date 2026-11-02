Геркус рассказал о психологических проблемах «Локомотива»: «Растет напряжение»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о психологическом состоянии железнодорожников на фоне неудачных результатов.

«Думаю, что у всех в клубе, в команде уже присутствует определенный элемент паники. Понимаете, даже с сильным составом можно выступать значительно хуже своих возможностей. Потому что в какой-то момент запускается очень неприятный процесс: люди перестают доверять друг другу. Причем и на футбольном поле, и за его пределами. И вот тогда начинается настоящий мрак.

Растет напряжение, накапливаются отрицательные эмоции. В результате даже классные игроки оказываются не в состоянии продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Они попадают в совершенно непривычную для себя ситуацию. Многие никогда в жизни не оказывались в подобных обстоятельствах, когда команда постоянно проигрывает, опускается все ниже и ниже...

Им трудно даже поверить, что такое с ними происходит», — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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