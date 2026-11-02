Спортивный директор «Родины» Зинин: «Нынешняя игра соответствует ожиданиям, но говорить о стабильности рано»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» оценил текущую форму команды.

«Нынешняя игра соответствует моим ожиданиям. Но говорить о какой-то стабильности рано. У нас был неплохой матч с «Оренбургом», в котором были моменты, указывающие на то, что мы движемся в правильном направлении. В матче с «Краснодаром» было больше подобных ситуаций, присутствовало ощущение целостности. Но нужна череда таких игр, чтобы зафиксироваться. Тогда мы сможем сказать, что достигли какого-то уровня. Пока мы только нарабатываем это состояние», — сказал Зинин «СЭ».

После 13 туров «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.