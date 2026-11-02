Геркус предположил, что Галактионов продолжит работу в «Локомотиве» до зимы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Думаю, что останется. Это мои личные ощущения. Я понимаю определенную логику подобных решений руководства. Мне кажется, что он доработает до зимы.

Обычно существуют определенные календарные отсечки. Заканчивается какой-то период, и руководство оценивает результаты работы.

Вопрос, конечно, очень непростой. Хотя, разумеется, отставка может произойти и раньше. В нынешней ситуации исключать ничего нельзя», — сказал Геркус «СЭ».

42-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

В этом сезоне «Локомотив» с 11 очками идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

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