Бекао заявил о быстрой адаптации к РПЛ: «У меня есть опыт выступления в Италии, где играли примерно так же»

Защитник «Родины» Родриго Бекао в разговоре с «СЭ» рассказал об адаптации к чемпионату России.

«Мне было достаточно просто адаптироваться. Я уже играл в России, и у меня есть опыт выступления в Италии, где играли примерно так же. Ничего сложного для меня не было», — сказал Бекао «СЭ».

Бекао выступает за «Родину» на правах аренды из «Фенербахче». Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Ранее, в сезоне-2018/19, бразилец играл на правах аренды за ЦСКА.

В этом сезоне защитник провел пять матчей за москвичей и сделал одну голевую передачу.

После 13 туров «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.