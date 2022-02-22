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Сегодня, 14:05

Максим Елеев перешел из ЦСКА в «Текстильщик» до конца сезона-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник ЦСКА Максим Елеев перешел в ивановский «Текстильщик» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Первую часть сезона Елеев провел в аренде в пермском «Амкаре», где принял участие в 10 матчах.

За ЦСКА 20-летний защитник сыграл один матч в Кубке России и результативными действиями не отметился.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-eleev-zavershit-sezon-v-tekstilshchike/
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