Максим Елеев перешел из ЦСКА в «Текстильщик» до конца сезона-2021/22

Защитник ЦСКА Максим Елеев перешел в ивановский «Текстильщик» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Первую часть сезона Елеев провел в аренде в пермском «Амкаре», где принял участие в 10 матчах.

За ЦСКА 20-летний защитник сыграл один матч в Кубке России и результативными действиями не отметился.