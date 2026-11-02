Геркус: «С таким составом «Локо» может претендовать на восьмое-девятое место. Но не на 14-е!»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил нынешний подбор футболистов московской команды.

«На восьмое-девятое место команда вполне способна претендовать. Может, даже и повыше. А что? Вполне себе крепкий состав. Хотите сказать, слабее, чем у «Крыльев» или «Рубина»?

Возьмите «Балтику». У Талалаева разве подбор исполнителей сильнее? Но калининградцы, на секундочку, седьмые! Ни о каких стыках речи даже не идет. А тут мы говорим о 14-й строчке в таблице.

Возможно, не стоило продавать в «Зенит» Карпукаса. Почему не предложили ему другие условия? То же самое можно сказать и о Воробьеве, который оказался в «Краснодаре». Здесь есть о чем подискутировать. Возникают вопросы и по ряду новичков. Где Рамирес? Где Вера? Или почему не играет Монтес?

Но все это не отменяет того, что «Локо» не должен сейчас бороться за выживание. Даже после ухода ряда футболистов и некоторых не до конца понятных кадровых решений.

С таким подбором исполнителей в принципе можно играть гораздо интереснее, качественнее и добиваться более высоких результатов», — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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