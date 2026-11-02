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Бывший президент Локомотива Геркус раскритиковал решение Галактионова по составу на матч со Спартаком

Геркус о решении Галактионова по составу на дерби: «Мостовой — на месте десятки? При всем уважении...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после разгромного поражения от «Спартака» (0:4).

«Одной причины в подобных ситуациях никогда не бывает. Здесь целый комплекс проблем. Например, уход лидеров, прежде всего Алексея Батракова. Понимаете, когда у вас в команде выступает суперзвезда, вы можете осознавать это, а можете говорить, что у вас просто хороший коллектив, в котором все равны. Но это не так. У вас есть суперзвезда, и вы во многом на ней держитесь!

Сейчас на позиции «десятки» играет Андрей Мостовой... При всем к нему уважении (Андрей — классный игрок), но это не его функционал. Тренер, конечно, может экспериментировать, но не на такой важной позиции!

Впрочем, это уже детали. Повторюсь, причин нынешнего состояния «Локомотива» действительно много. Но и тренерский вклад в происходящее очень большой. Это уже можно утверждать совершенно определенно. Галактионов не справляется. Точнее, наверное, не так. Не справился», — сказал Геркус «СЭ».

42-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

В этом сезоне «Локомотив» с 11 очками идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Михаил Галактионов и&nbsp;Илья Геркус.«Галактионов говорит о мальчиках из школы? А у Талалаева состав сильнее?» Геркус — о кризисе «Локо»

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Михаил Галактионов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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