Геркус о решении Галактионова по составу на дерби: «Мостовой — на месте десятки? При всем уважении...»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после разгромного поражения от «Спартака» (0:4).

«Одной причины в подобных ситуациях никогда не бывает. Здесь целый комплекс проблем. Например, уход лидеров, прежде всего Алексея Батракова. Понимаете, когда у вас в команде выступает суперзвезда, вы можете осознавать это, а можете говорить, что у вас просто хороший коллектив, в котором все равны. Но это не так. У вас есть суперзвезда, и вы во многом на ней держитесь!

Сейчас на позиции «десятки» играет Андрей Мостовой... При всем к нему уважении (Андрей — классный игрок), но это не его функционал. Тренер, конечно, может экспериментировать, но не на такой важной позиции!

Впрочем, это уже детали. Повторюсь, причин нынешнего состояния «Локомотива» действительно много. Но и тренерский вклад в происходящее очень большой. Это уже можно утверждать совершенно определенно. Галактионов не справляется. Точнее, наверное, не так. Не справился», — сказал Геркус «СЭ».

42-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

В этом сезоне «Локомотив» с 11 очками идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ.