Геркус не согласился с Галактионовым по поводу состава «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера Михаила Галактионова о том, что железнодорожники были вынуждены начинать сезон с молодыми футболистами.

«Ну какие мальчики? Джикия? Не знаю... Тот же Титков весьма неплохо смотрелся в «Балтике», Бабкин — в «Крыльях». Хорошо, пожалуй, с нынешним составом действительно объективно сложно претендовать на медали. Но мы ведь сейчас рассматриваем этот «Локо» даже не как середняка! Команда движется по направлению к «Факелу»... Сейчас на 14-й строчке. И у меня нет ответа на вопрос, когда это падение закончится.

На восьмое-девятое место команда вполне способна претендовать. Может, даже и повыше. А что? Вполне себе крепкий состав. Хотите сказать, слабее, чем у «Крыльев» или «Рубина»?

Возьмите «Балтику». У Талалаева разве подбор исполнителей сильнее? Но калининградцы, на секундочку, седьмые! Ни о каких стыках речи даже не идет. А тут мы говорим о 14-й строчке в таблице», — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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