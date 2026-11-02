Геркус сравнил положение «Локомотива» с вылетом «Динамо» из РПЛ в 2016 году

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» допустил, что железнодорожники могут повторить судьбу московского «Динамо», вылетевшего из Премьер-лиги в 2016 году.

«У меня сейчас прямо флешбэк, связанный с московским «Динамо». С вылетом команды в ФНЛ в 2016 году. Помните тот состав бело-голубых? Сезон начинали Кокорин, Жирков, которые зимой ушли. Но ведь остались Шунин, Денисов, Губочан, Погребняк... Приличный же подбор! Никто не верил, что динамовцы покинут элитный дивизион. Но ведь вылетели в итоге!

Не дай бог, чтобы с «Локомотивом» произошло нечто подобное. Сейчас уже необходимо ударить по тормозам, серьезно перестроить игру, поменять какие-то принципы, сделать ставку на другие качества футболистов.

Надо исходить из реальных возможностей своего состава. Выбрать другой план на игру, который позволит прежде всего набирать очки!» — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

В сезоне-2015/16 «Динамо» заняло 15-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.