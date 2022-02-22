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Сегодня, 14:15

В «Химках» ответили на вопрос о возможном назначении Юрана

В «Химках» прокомментировали информацию о возможном назначении на пост главного тренера Сергея Юрана
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об информации о том, что Сергей Юран может возглавить подмосковный клуб.

«Юран может возглавить клуб? Мы пока об этом не объявляем. У нас есть кандидатура, не буду уточнять, кто. И если руководство клуба поддержит это назначение, то уже сегодня объявим, кто возглавит клуб», — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 22 февраля, стало известно, что главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Химках».

«Химки» занимают 16-е место в таблице РПЛ. В следующем матче 19-го тура команда дома сыграет с «Динамо». Игра пройдет 26 февраля.

Сергей Юран
ФК Химки
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
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Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

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