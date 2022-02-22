В «Химках» ответили на вопрос о возможном назначении Юрана

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об информации о том, что Сергей Юран может возглавить подмосковный клуб.

«Юран может возглавить клуб? Мы пока об этом не объявляем. У нас есть кандидатура, не буду уточнять, кто. И если руководство клуба поддержит это назначение, то уже сегодня объявим, кто возглавит клуб», — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 22 февраля, стало известно, что главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Химках».

«Химки» занимают 16-е место в таблице РПЛ. В следующем матче 19-го тура команда дома сыграет с «Динамо». Игра пройдет 26 февраля.