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Сегодня, 19:06

В «Химках» объяснили, почему Набиуллина перевели во вторую команду

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему Эльмира Набиуллина перевели во вторую команду «Химок».

«У нас спортивный принцип. Просто так никто никого не переведет. Он остается игроком футбольного клуба «Химки», — сказал Терюшков «СЭ». — Сейчас все решения по укомплектованию команды принимает главный тренер нашей команды, исходя из функциональной готовности. Мы не вмешиваемся в его деятельность».

Терюшков подчеркнул, что это спортивный принцип, а не нарушение дисциплины.

«Во второй команде тоже есть определенные задачи. Никто не говорит, что это связано с нарушением дисциплины. Только спортивный принцип. У игрока еще есть дисквалификация, мы все это помним. В ближайшее время он нам не поможет. Будем смотреть по составу, который есть на данном этапе. Конкуренция в клубе будет достаточно серьезная, у нас есть усиление. Нет, это не связано с финансами. Тут нет никаких проблем. Нет, мы не просим его пойти на понижение зарплаты», — добавил он.

Ранее «СЭ» стало известно, что Эльмира Набиуллина перевели во вторую команду «Химок». Игрок отбывает длительную дисквалификацию за подкат под экс-вратаря «Уфы» Александра Беленова.

Эльмир Набиуллин
ФК Химки
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