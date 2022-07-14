В «Химках» объяснили, почему Набиуллина перевели во вторую команду
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему Эльмира Набиуллина перевели во вторую команду «Химок».
«У нас спортивный принцип. Просто так никто никого не переведет. Он остается игроком футбольного клуба «Химки», — сказал Терюшков «СЭ». — Сейчас все решения по укомплектованию команды принимает главный тренер нашей команды, исходя из функциональной готовности. Мы не вмешиваемся в его деятельность».
Терюшков подчеркнул, что это спортивный принцип, а не нарушение дисциплины.
«Во второй команде тоже есть определенные задачи. Никто не говорит, что это связано с нарушением дисциплины. Только спортивный принцип. У игрока еще есть дисквалификация, мы все это помним. В ближайшее время он нам не поможет. Будем смотреть по составу, который есть на данном этапе. Конкуренция в клубе будет достаточно серьезная, у нас есть усиление. Нет, это не связано с финансами. Тут нет никаких проблем. Нет, мы не просим его пойти на понижение зарплаты», — добавил он.
Ранее «СЭ» стало известно, что Эльмира Набиуллина перевели во вторую команду «Химок». Игрок отбывает длительную дисквалификацию за подкат под экс-вратаря «Уфы» Александра Беленова.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
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8
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9
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11
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12
|Урал
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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