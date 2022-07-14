Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к созданию новой команды Александра Соболева и Георгия Джикии.

— Как тебе новая команда Соболева и Джикии «Бей Беги»?

— Мне очень интересна эта новая движуха, в целом, медиафутбол. Когда мои близкие друзья, партнеры по команде заходят в такую тему, я только рад за них! Вчера с удовольствием приехал на первый матч их команды, поддержал. Поздравляю ребят с дебютным матчем!

— Можешь ли ты представить, что когда-то сыграешь за эту команду?

— Было бы очень прикольно залететь в эту движуху, поучаствовать самому. Посмотрим, как сложится.