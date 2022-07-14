Литвинов — о новой команде Соболева и Джикии: «Было бы очень прикольно залететь в эту движуху»
Литвинов высказался о создании новой команды Соболева и Джикии
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к созданию новой команды Александра Соболева и Георгия Джикии.
— Как тебе новая команда Соболева и Джикии «Бей Беги»?
— Мне очень интересна эта новая движуха, в целом, медиафутбол. Когда мои близкие друзья, партнеры по команде заходят в такую тему, я только рад за них! Вчера с удовольствием приехал на первый матч их команды, поддержал. Поздравляю ребят с дебютным матчем!
— Можешь ли ты представить, что когда-то сыграешь за эту команду?
— Было бы очень прикольно залететь в эту движуху, поучаствовать самому. Посмотрим, как сложится.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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