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Литвинов — о новой команде Соболева и Джикии: «Было бы очень прикольно залететь в эту движуху»

Литвинов высказался о создании новой команды Соболева и Джикии
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к созданию новой команды Александра Соболева и Георгия Джикии.

— Как тебе новая команда Соболева и Джикии «Бей Беги»?

— Мне очень интересна эта новая движуха, в целом, медиафутбол. Когда мои близкие друзья, партнеры по команде заходят в такую тему, я только рад за них! Вчера с удовольствием приехал на первый матч их команды, поддержал. Поздравляю ребят с дебютным матчем!

— Можешь ли ты представить, что когда-то сыграешь за эту команду?

— Было бы очень прикольно залететь в эту движуху, поучаствовать самому. Посмотрим, как сложится.

Руслан Литвинов
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