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Набиуллин отстранен от тренировок с «Химками». Игрок не включен в заявку клуба на сезон

Защитник Набиуллин отстранен от тренировок с «Химками»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эльмир Набиуллин (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», защитник Эльмир Набиуллин отстранен от работы с первой командой «Химок». Сегодня, 14 июля, на официальном сайте РПЛ появилась заявка клуба на сезон, Набиуллин в нее не включен.

Ранее наше издание сообщало об интересе к Набиуллину со стороны «Рубина». Воспитанник казанского клуба не против выступлений за команду ФНЛ, но «Рубин» пока не смог договорится с «Химками» о переходе футболиста.

Действующий контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 27-летний защитник провел за химчан 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Эльмир Набиуллин
РПЛ
ФК Химки
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