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Советник Федуна Камоцци опубликовал пост на русском языке: «Цирк закончился, слава богу»

Советник Федуна Камоцци опубликовал пост на русском языке про цирк
Давид Хачатрян
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Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своих социальных сетях опубликовал пост на русском языке.

Сначала Камоцци написал: «Если клоун заселится во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком». Затем он добавил: «Цирк закончился, слава богу».

В среду, 13 июля, московский клуб объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора.

По итогам прошедшего сезона красно-белые занял 10-е место в Российской премьер-лиге и выиграли БЕТСИТИ Кубок России.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Лука Каттани
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