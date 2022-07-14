Советник Федуна Камоцци опубликовал пост на русском языке: «Цирк закончился, слава богу»

Советник Федуна Камоцци опубликовал пост на русском языке про цирк

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своих социальных сетях опубликовал пост на русском языке.

Сначала Камоцци написал: «Если клоун заселится во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком». Затем он добавил: «Цирк закончился, слава богу».

В среду, 13 июля, московский клуб объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора.

По итогам прошедшего сезона красно-белые занял 10-е место в Российской премьер-лиге и выиграли БЕТСИТИ Кубок России.