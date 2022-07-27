В ЭСК РФС признали верными все спорные решения арбитра Сухого в матче «Локомотив» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дала оценку работе арбитра Алексея Сухого в матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (2:2).

Железнодорожники обратились в комиссию с просьбой оценить два эпизода: невынесение второго предупреждения футболисту ростовчан Даниилу Прохину на 49-й минуте матча и удаление полузащитника московской команды Алексиса Бека-Бека на 64-й минуте.

По мнению ЭСК, оба решения Сухого были приняты верно. В случае с Прохиным комиссия считает, что оснований квалифицировать действия Прохина как неспортивное поведение практически не было. Судьям дана инструкция, согласно которой вторая желтая карточка одному и тому же игроку в матче должна быть показана в связи с очевидным нарушением, поэтому в ЭСК поддержали решение Сухого не удалять Прохина.

Решение Сухого показать вторую желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека было признано верным. В заявлении ЭСК говорится, что у судьи были основания для вынесения предупреждения футболистам в случае возникновения конфликтной ситуации на поле. Как правило, предупреждения в подобных случаях выносят зачинщикам конфликта, которым и являлся Бека-Бека, отмахнувшийся от соперника и спровоцировавший его словесно.