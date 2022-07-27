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Сегодня, 14:06

Ларин явился на заседание в Замоскворецкий суд по разбирательству о деле в «Чертаново»

Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин пришел на заседание в Замоскворецкий суд Москвы.

Также в суд в качестве свидетелей прибыли экс-игроки академии Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

Антон Зиньковский
ФК Чертаново
Данил Пруцев
Наиль Умяров
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