Ларин явился на заседание в Замоскворецкий суд по разбирательству о деле в «Чертаново»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин пришел на заседание в Замоскворецкий суд Москвы.

Также в суд в качестве свидетелей прибыли экс-игроки академии Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.