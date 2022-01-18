В «Динамо» зафотошопили спартаковскую майку на детской фотографии Тюкавина

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на появление в сети архивного фото нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, который позирует в форме «Спартака».

В Twitter «Динамо» появился новый вариант этого фото, на котором зафотошопили спартаковскую майку в цвета «Динамо».

Как выглядел оригинальный снимок ?



Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь ?#ДинамоМосква #Тюкавин pic.twitter.com/OYjmE9flZg — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 18, 2022

Ранее Тюкавин рассказал, что считает «Спартак» самым принципиальным соперником. И даже отметил, что поэтому предпочитает не носить одежду красных цветов.