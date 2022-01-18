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Сегодня, 19:59

«Привоз Васина, после которого всех спас Акинфеев». ЦСКА спросил у болельщиков, что было дальше, по фото со сборов

Карен Саркисян
Корреспондент

Пресс-служба ЦСКА спросила у болельщиков, что было дальше, по фотографии с тренировочных сборов в испанском Кампоаморе.

На фотографии, опубликованной на официальной странице московского клуба в Twitter, защитник Виктор Васин за рулем гольфкара.

Болельщики оставили в комментариях под публикацией следующие комментарии:

«Привоз Васина, после которого всех спас Акинфеев»;

«Состояние болельщиков, когда Васин в составе»;

«Там заиграла песенка «Вите нужно выйти»;

«Дальше, полагаю, был очередной Витюшин «привоз»;

«Витя в итоге привез всех в отель или нет? Витя просто привез. Классика».

Источник: https://twitter.com/pfc_cska/status/1483431481833885700
Виктор Васин
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