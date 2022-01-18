«Уфа» проиграла венгерскому клубу в товарищеском матче

«Уфы» проиграла венгерскому «Пакшу» в товарищеском матче на сборе в Турции. Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Венгрии.