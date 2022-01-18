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Тюкавин — о «Спартаке»: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом»

Иван Шитик
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото РФС.

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему «Спартак» является для него принципиальным соперником с детского возраста.

— Вы в «Динамо» с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

— Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно, — цитирует Тюкавина matchtv.ru.

— Но ведь он не на всю карьеру.

— Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

— Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.

— Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

— У вас к «Спартаку» особое отношение?

— Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

— «Динамо» сейчас как никогда близко к чемпионству. Болельщики, наверняка, вас одолевают: «Давай, Костя, мы ждем золото». Это не давит?

— Я стараюсь «директ» не читать (улыбается). Хорошо, что мы так высоко идем. Сейчас нужно продержаться до конца мая и постараться прыгнуть еще выше. Вот здесь на днях была теория, и Сандро правильно сказал: у нас сейчас «Химки», потом — «Нижний Новгород» в Кубке, потом — «Спартак». И думаем мы сейчас о «Химках», потом будем думать о «Нижнем», потом — о «Спартаке». Будем мы чемпионами или нет, думать нет смысла, нужно идти от матча к матчу, и я эту мысль всячески поддерживаю.

Источник: https://matchtv.ru/
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Зенит

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