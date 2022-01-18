Тюкавин — о «Спартаке»: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему «Спартак» является для него принципиальным соперником с детского возраста.
— Вы в «Динамо» с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?
— Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно, — цитирует Тюкавина matchtv.ru.
— Но ведь он не на всю карьеру.
— Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.
— Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.
— Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.
— У вас к «Спартаку» особое отношение?
— Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.
— «Динамо» сейчас как никогда близко к чемпионству. Болельщики, наверняка, вас одолевают: «Давай, Костя, мы ждем золото». Это не давит?
— Я стараюсь «директ» не читать (улыбается). Хорошо, что мы так высоко идем. Сейчас нужно продержаться до конца мая и постараться прыгнуть еще выше. Вот здесь на днях была теория, и Сандро правильно сказал: у нас сейчас «Химки», потом — «Нижний Новгород» в Кубке, потом — «Спартак». И думаем мы сейчас о «Химках», потом будем думать о «Нижнем», потом — о «Спартаке». Будем мы чемпионами или нет, думать нет смысла, нужно идти от матча к матчу, и я эту мысль всячески поддерживаю.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7