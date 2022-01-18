Тюкавин — о «Спартаке»: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему «Спартак» является для него принципиальным соперником с детского возраста.

— Вы в «Динамо» с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

— Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно, — цитирует Тюкавина matchtv.ru.

— Но ведь он не на всю карьеру.

— Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

— Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.

— Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

— У вас к «Спартаку» особое отношение?

— Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

— «Динамо» сейчас как никогда близко к чемпионству. Болельщики, наверняка, вас одолевают: «Давай, Костя, мы ждем золото». Это не давит?

— Я стараюсь «директ» не читать (улыбается). Хорошо, что мы так высоко идем. Сейчас нужно продержаться до конца мая и постараться прыгнуть еще выше. Вот здесь на днях была теория, и Сандро правильно сказал: у нас сейчас «Химки», потом — «Нижний Новгород» в Кубке, потом — «Спартак». И думаем мы сейчас о «Химках», потом будем думать о «Нижнем», потом — о «Спартаке». Будем мы чемпионами или нет, думать нет смысла, нужно идти от матча к матчу, и я эту мысль всячески поддерживаю.