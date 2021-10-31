В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможной отставке Талалаева
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» информацию о возможной отставке Андрея Талалаев с поста главного тренера команды после поражения от «Уфы» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.
«Талалаев в команде. Пользуется ли он кредитом доверия? У нас не банк, чтобы пользоваться кредитами. Он в команде», — сказала Айдамиров «СЭ».
По информации «СЭ», 49-летний Талалаев может быть уволен с поста главного тренера «Ахмата» в ближайшее время.
Грозненцы занимают 10-е место с 15 очками в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю