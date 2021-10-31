Червиченко считает, что Талалаев не заслуживает отставки из «Ахмата»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Андрея Талалаева из «Ахмата».
«Да зачем его убирать? Это глупо. Они же не проиграли «Уфе» в одну калитку. Талалаев недостоин отставки, у него в команде просто нет Агаларова. У «Ахмата» был замечательный момент в конце матча, игрок загубил вернейший эпизод. Все болельщики всегда ждут каких-то увольнений тренеров, а на кого менять-то? Я, например, не вижу сейчас человека, который согласился бы поехать в такой непростой регион. Любой команде нужно 2-3 качественных игрока, которые могут создать момент из ничего. В Грозном был Бериша и Олег Иванов, один пропал, второй ушел, а винят Талалаева почему-то. Оставьте тренера в покое, он уже освоился в команде, лучше него сейчас никто не сделает», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
По итогам 13 матчей «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В последних пяти матчах РПЛ команда Талалаева проиграла три раза.
Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Ранее появилась информация, что он может покинуть свой пост после поражения от «Уфы» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).
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