Экс-селекционер «Чертаново»: «У Глушенкова большие проблемы с психологией»

Экс-селекционер «Чертаново» Николай Горохов в интервью «СЭ» оценил уровень полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Нынешний сезон российский футболист проводит в аренде в «Крыльях Советов».

— Почему у Максима Глушенкова пока не получается удержаться в «Спартаке»?

— Каждый человек — это индивидуальность. Иногда она помогает нам развиваться, а иногда мешает. Кто-то обидчивый по характеру, может воспринимать критику в свой адрес очень остро. Глушенков — очень талантливый игрок. По пониманию игры, думаю, он ближе к игрокам высокого уровня, чем к середнякам. Но по психологии у него большие проблемы. Если бы он психологически заматерел и стал бы более простым и направленным, как тот же Ежов, наверное, было бы больше пользы. Мне кажется, некоторая остановка в прогрессе находится именно у него внутри. К нему нет претензий по самоотдаче. Но игрок всегда должен играть на 100 процентов до конца, а он в какой-то момент может неожиданно остановиться и сделать какое-то действие, которое, как ему кажется, правильное, а партнеры его не так понимают. Моменты элементарные. Настоящий футболист на ошибки партнеров не реагирует, наоборот, старается поддержать. Подобные моменты есть у Максима. Может быть, он еще недостаточно повзрослел. Хотя по пониманию игры таких футболистов очень мало, он действительно очень яркий игрок по своему потенциалу. Подводит его пока менталитет, над которым ему нужно много работать.

В нынешнем сезоне 22-летний Глушенков принял участие в 12 матчах за «Крылья Советов» и забил 2 гола.

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