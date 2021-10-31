Талалаева могут уволить из «Ахмата» в случае поражения от «Уфы»
Как стало известно «СЭ», Андрей Талалаев может быть уволен с поста главного тренера «Ахмата» в ближайшее время. Шанс на продолжение работы в грозненском клубе — победа над «Уфой» в матче 13-го тура Тинькофф-чемпионата России.
Матч против «Уфы» пройдет в гостях сегодня, 31 октября, в 14.00 по московскому времени.
По итогам 12 матчей «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В последних пяти матчах РПЛ команда Талалаева проиграла три раза.
Андрей Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года, куда пришел из «Крыльев Советов».
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